محدث..الذهب يرتفع عند التسوية لكنه يسجل خسائر أسبوعية 46 دولاراً

2021/02/19 | 22:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تداولات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار الأمريكي، لكنها خسائر أسبوعية بحوالي 46 دولاراً.

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