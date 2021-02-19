وزير الزراعة: كورونا جديدة تهدد حياة العراقيين مصدرها إقليم كردستان

2021/02/19 | 22:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، عن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد “منتهي الصلاحية” داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية.وقال الخفاجي في بيان أورده مكتبه الإعلامي تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار”.وأشار الخفاجي، إلى أن “هذا التفاوت […]

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