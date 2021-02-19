تركيا تضغط للحصول على F-35 بوسيلة جديدة

2021/02/19 | 22:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وعلى الرغم من إزالة تركيا من البرنامج، وفرض عقوبات على قطاع تركيا الصناعي العسكري في ديسمبر، فإن البنتاغون قال إنه مستمر في الاعتماد على المتعاقدين الأتراك لتوفير قطع F-35.

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