وزير الزراعة: (كورونا جديدة) تهدد حياة العراقيين مصدرها إقليم كردستان

2021/02/19 | 22:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف وزير الزراعة، المهندس محمد الخفاجي، الجمعة، عن وجود تلاعب في العلامات التجارية للدجاج المستورد “منتهي الصلاحية” داخل إقليم كردستان، قبيل تصريفه للسوق العراقية.وقال الخفاجي، إن “الكلفة الحقيقية للدجاج تبلغ 1750 دينار، فيما يصل الدجاج المستورد بسعر 1250 دينار”.وأشار، إلى أن “هذا التفاوت في الأسعار يأتي؛ لأن الدجاج المستورد الذي يصلنا من […]

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