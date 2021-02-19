السفارة الأمريكية لدى العراق تعلق على اعتقال الصحفيين والناشطين في كردستان

2021/02/19 | 22:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، على محاكمة الصحفيين والنشطاء المعتقلين لدى السلطات في اقليم كردستان.

وذكر المكتب الاعلامي للسفارة الاميركية، في بيان “لقد تابعنا عن كثب الاعتقالات الأخيرة التي طالت الصُحفيين والناشطين وما تلى ذلك من مُحاكمات”.

وأضاف البيان، أن “الولايات المُتحدة ناقشت وعلى نحوٍ مستمر مع مسؤولين في حكومة إقليم كُردستان، موضوعَ حرية التعبير بما في ذلك لأعضاء الأسرة الصحفية وستستمر على هذا النهج”.

وأكد، أن “المُجتمعات الديمقراطيةُ تحترم حريةَ التعبير وتدعمُ قُدرة أعضاءِ الأُسرةِ الصحفيةِ على نقل الاخبار دون خوفٍ من الإنتقام”.

وأمس الخميس، أكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، أن الحكم الصادر بحق الصحفيين والنشطاء الخمسة في الإقليم، ليس نهائياً، ومن حق المتضررين الطعن في القرار

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