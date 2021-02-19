الاستخبارات العراقية تلقي القبض على ممول إرهابيي (داعش) في ديالى

2021/02/19 | 22:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين، بمحافظة ديالى....

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