الداخلية توجه نداءً لمنتسبي شرطة بغداد بشأن الكمامة

2021/02/19 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجهت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، نداءً لمنتسبي شرطة بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمود وجه نداءً الى جميع منتسبي قيادة شرطة بغداد بارتداء الكمامة من القائد نزولا الى المنتسبين كافة ويعتبر هذا امر رسمي وسيتم محاسبة المخالفين".

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