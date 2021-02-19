الصالحي يدعو الاجهزة الامنية الى مراعاة الحالات الانسانية والاستثنائية خلال فترة حظر التجوال

2021/02/19 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/نينا/دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ،الاجهزة الامنية الى مراعاة الحالات الانسانية والاستثنائية خلال فترة حظر التجوال.واجرى الصالحي، اتصالاً هاتفياً مع مدير عام دائرة صحة كركوك الدكتور نبيل حمدي بوشناق وبحث اخر مستجدات الموقف الوبائي لمحافظة كركوك والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.واطلع ، على تطورات الحالة الصحية للمواطن نوزاد قاسم الذي اضرم النار في نفسه وسيارته الشخصية صباح اليوم اثر تغريمه من قبل احدى مفارز المرور خلال حظر التجول، مؤكداً في وقت ذاته على تلبية احتياجاته الطبية، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة له.ودعا الاجهزة الامنية في كركوك وعموم المحافظات العراقية الى مراعاة الحالات الانسانية والاستثنائية خلال فترة حظر التجوال والتضامن مع متطلبات اصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة و الدخل المحدود./انتهى

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