الحشد الشعبي يوضح سبب انتشاره جنوبي سنجار

2021/02/19 | 22:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / عززت قوات الحشد الشعبي انتشارها في القاطع الجنوبي لقضاء سنجار غربي محافظة نينوى تمهيدا لاعادة النازحين.وذكر الحشد في بيان، اليوم انه "عزز تشكيل قوة سنجار الفوج الثالث بالحشد الشعبي، انتشاره ضمن قاطع المسؤولية جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى وذلك بتوجيه من قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي".وبين ان "الانتشار يأتي بهدف تعزيز القوات المرابطة هناك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين القاطع الجنوبي تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم"./انتهى8

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