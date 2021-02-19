البيت الأبيض: واشنطن قبلت عرضا أوربيا للتوسط في الحوار مع إيران

2021/02/19 | 22:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قال البيت البيض إن الإدارة الأمريكية قبلت عرضا أوربيا للتوسط في الحوار مع الجانب الإيراني.إلى ذلك أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بريطانيا وفرنسا وألمانيا بأن الولايات المتحدة مستعدة للتفاوض مع إيران بشأن عودة البلدين للالتزام بالاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.كما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله أن الولايات المتحدة وجهت رسائل حول استعدادها للتفاوض مع إيران خلال الاجتماع المرتقب لمجموعة "5+1"./انتهى8

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