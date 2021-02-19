عطشان ضيول الازريجاوي ( 3-15) - عقيل الناصري وسيف عدنان القيسي

2021/02/19 | 22:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عقيل_الناصري_وسيف_عدنان_القيسي عطشان ضيول الازريجاوي ( 3-15)أدب الرسائل:الرسائل هي فن من فنون النثر القولية, عرفها العرب منذ القدم وهــي مثل فنون النثر الأخرى (القصة , المسرحية, السيرة الذاتية) لها خصائصها المميزة التي تجعلها فناً قائماً بذاته.



وتاريخ الرسائل موغل في القدم فقد يظن البعض أن الرسالة فن لم يظهر ألا بعد الإسلام بفترة طويلة معتمدين على المقولة المشهورة : " بدأت الكتابة بعبد الحميد وانتهت بابن ال ......





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