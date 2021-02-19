2021/02/19 | 22:40 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستضافت سفارة جمهورية العراق في مملكة البحرين جلسة حوارية استذكارية جمعت وزير الشباب والرياضة عدنان درجال مع نجوم المنتخب البحريني السابقين حمود سلطان وحسن زليخ، وذلك عقب دعوة كريمة من القائم بالأعمال الدكتور محمد عدنان محمود، وبحضور الأستاذ عبد اللطيف السكران مستشار وزير الداخلية البحرينية.

وتم خلال الجلسة تبادل الحديث والذكريات الجميلة لمسيرة المنتخبين الشقيقين والمباريات الودية والرسمية في مختلف البطولات والاستحقاقات العربية والآسيوية عبر مسيرة طويلة استمرت لعقود، وما زالت متواصلة ما بين الأشقاء، فضلاً عن مناقشة مواضيع الساعة في الشأن الرياضي العربي، وفي ختام الجلسة قدم الأستاذ توفيق الصالحي مدير المكتب الإعلامي لسمو الشيخ ناصر بن حمد ال خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب و الرياضة كتاباً قيماً إلى درجال أصدره سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن المسيرة الرياضية في البحرين ويتضمن الكثير من المعلومات التفصيلية عن الرياضة البحرينية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السفارة العراقية في البحرين تُضيف جلسة رياضية لدرجال ونجوم المنتخب البحريني السابقين 7 SKY TV.

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