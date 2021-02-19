بضمنهم القادة.. الداخلية توجه أمراً لجميع المنتسبين وتتوعد المخالفين

2021/02/19 | 22:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، الجمعة، منتسبي الوزارة بارتداء "الكمامة"، متوعداً المخالفين بعقوبات.

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وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 شباط 2021)، أن "بحسب توجيهات وزير الداخلية، اجرى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة عماد محمود نداءً الى جميع منتسبي قيادة شرطة بغداد يامرهم فيه الى ارتداء الكمامة".

وأكد البيان، أن "هذا النداء يشمل القادة نزولا الى المنتسبين كافة ويعتبر هذا امر رسمي وسيتم محاسبة المخالفين".

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