توجيه نداء إلى منتسبي شرطة بغداد يتعلق بكورونا

2021/02/19 | 22:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمود، اليوم الجمعة، نداءً الى جميع منتسبي قيادة شرطة بغداد بارتداء الكمامة من القائد نزولاً.واعتبر محمود النداء بانه “أمر رسمي والمخالف سيحاسب”.وكان العراق قد دخل منذ مساء أمس الخميس حظر التجوال الجزئي والشامل اليوم منذ مساء أمس الخميس لينتهي فجر الأثنين المقبل.

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