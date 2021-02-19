رئيس الوزراء العراقي لممثلي الطوائف المسيحية: العراق بدون المسيحيين ليس عراقا

2021/02/19 | 22:46 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في العراق حيث اكد خلال الاستقبال ان العراق لا يكون عراقًا بلا مسيحييه وقال الكاظمي في بيان صدر عن مكتبه “نحن العراقيون أقوياء بتنوعنا وثقافاتنا وأدياننا المختلفة، وسنبقى هكذا رمزًا للتعايش والتسامح والمواطنة الحقيقية، رغم كل التحديات للجماعات الظلامية …

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