2021/02/19 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت شعبة الاستخبارات العسكرية من القبض على الممول الرئيسي لداعش في خانقين، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية انه "بعملية استخبارية نوعية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠ من القاء القبض على الممول الرئيسي لداعش في قاطع الطبج قرية البو فراج بخانقين ديالى وتضبط بحوزته مبالغ بالدينار والدولار ورشاشة وحربة".

وأشار البيان الى إن المتهم "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

PUKmedia

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