 عملة “البيتكوين” تسجل رقما قياسيا تاريخيا

2021/02/19 | 22:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

سجلت “البيتكوين”، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم، اليوم الثلاثاء، مستوى تاريخيا جديدا، حيث صعدت فوق مستوى 54.3 ألف دولار.

ونمت عملة البتكوين بنسبة 5.41٪ وبلغت ذروتها بـ54.393 ألف دولار.

ووفقا لبيانات بوابة “Coindesk” في الساعة 19:26 بتوقيت موسكو، بلغت قيمة البيتكوين 54.393 ألف دولار.

إلى ذلك أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن سعر العملة الرقمية لامست ذروة جديدة وصعدت في أحدث تعاملات 3.8% إلى 53570 دولارا.

ويبلغ رأس المال السوقي لبيتكوين، تريليون دولار بحسب كوينديسك مع صعودها إلى قمة قياسية.

وغذت مكاسب عملة “البيتكوين” مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من “تسلا” و”ماستر كارد” وحتى بنك “بي إن واي ميلون”.

ويتجاهل المستثمرون تحذيرات المحللين من أن عملة “البيتكوين” تشكل “عرضا اقتصاديا جانبيا” وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم.

وأمس الخميس، قال إيلون موسك الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا”، التي كانت تغريداته من أسباب تغذية موجة صعود عملة “البيتكوين”، إن امتلاك “البيتكوين” أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي.

كما دافع عن تحرك “تسلا” في الآونة الأخيرة للاستثمار في “البيتكوين”، إذ أدى شراء الشركة ما قيمته 1.5 مليار دولار من “البيتكوين” إلى تأجيج الاهتمام بالعملة الرقمية.انتهى 25

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