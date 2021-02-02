الحشد الشعبي يصدر توجيها بشأن سنجار (صور)

2021/02/19 | 22:46 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مديرية اعلام الحشد الشعبي

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منذ 34 دقیقة

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وجهت قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي، الجمعة، بتعزيز (تشكيل قوة سنجار) انتشاره جنوبي القضاء، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمهيدا لعودة النازحين.

وقال الحشد في بيان تلقى موقع NRT عربية نسخة منه اليوم، (19 شباط 2021): "عزز (تشكيل قوة سنجار) الفوج الثالث بالحشد الشعبي، الجمعة، انتشاره ضمن قاطع المسؤولية جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى وذلك بتوجيه من قيادة قاطع عمليات نينوى للحشد الشعبي".

وأوضح البيان، ان "الانتشار يأتي بهدف تعزيز القوات المرابطة هناك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وتأمين القاطع الجنوبي تمهيدا لعودة النازحين إلى مناطق سكناهم".

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