غوتيريس: دول كثيرة لم تتلق جرعة لقاح واحدة.. وهذا ما سيحدث

2021/02/19 | 22:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الجمعة، إن الكثير من الدول لم تصلها جرعة لقاح واحدة ضد فيروس كورونا المستجد، محذرا من السيناريو الذي سيحدث في حال استمر الوضع على ما هو عليه.وقال أنطونيو غوتيريس: “الوضع الحالي لا تزال تعمه الفوضى بشكل كبير..نرى دعما لـ(كوفاكس) ونرى أن دولا أعلنت …

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