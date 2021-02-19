بيتكوين يخترق حاجز الـ55 ألف دولار أمريكي

2021/02/19 | 22:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

وصل سعر عملية بيتكوين، العملة الرقمية المشفرة الأكثر شعبية، اليوم الجمعة ، إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق.

وأظهر التداول أن عملة بيتكويناخترقت لأول مرة حاجز الـ55 ألف دولار أمريكي.

وعلى منصة "بينانس"، أكبر بورصة للعملات المشفرةمن حيث حجم التداول، ارتفع حجم تداول بيتكوين بنسبة 6.2% إلى 55.180 دولار، ابتداء من الساعة 18:54 بتوقيت غرينتش.

وكانت عملة بيتكوينقد ارتفعت سابقًا إلى 55285 دولارًا، وفقًا لبوابة "كوين ماركت كاب" الاقتصادية، التي تحسب متوسط السعر لأكثر من 20 بورصة، والتي رصدت أيضا أن سعر بيتكوين يرتفع الآن بنسبة 6.5 في المئة إلى 55200 دولار.

المصدر: سبوتنيك

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