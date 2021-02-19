الداخلية تلزم شرطة بغداد بارتداء الكمامة وتحذر المخالفين

2021/02/19 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجه وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الجمعة، نداء إلى منتسبي شرطة بغداد يتعلق بكورونا.وذكر بيان لقيادة شرطة بغداد،"حسب توجيهات وزير الداخلية، وجه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمود نداءً الى جميع منتسبي قيادة شرطة بغداد بارتداء الكمامة من القائد نزولا الى المنتسبين كافة".وأكد البيان، أن "هذا يعد أمرا رسميا وسيتم محاسبة المخالفين"./انتهى8

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