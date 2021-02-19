اغلاق مقهى للشباب متخف في بعقوبة مخالف لتعليمات الحظر الصحي الشامل

2021/02/19 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اغلقت فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى مقهى للشباب متخف في بعقوبة لمخالف لتعليمات الحظر الصحي الشامل .وقال فارس العزاوي مدير اعلام صحة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان الفرق الرقابية الصحية اغلقت مقهى يعمل بصورة متخفية في منطقة التحرير في بعقوبة بالشمع الاحمر لمخالفته تعليمات الحظر الصحي الشامل .واضاف ان الفرق الرقابية فرضت غرامة مالية على صاحب المقهى مبلغ / 5 / ملايين دينار لمخالفته شروط السلامة الصحية .داعيا المواطنين الى الالتزام بتعليمات خلية الازمة الصحية لتفادي من انتشار السلالة الجديدة لكورونا ./انتهى

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