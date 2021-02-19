محدث.. خام

2021/02/19 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، ليتراجع "نايمكس " أدنى 60 دولاراً، ويسجل خسائر أسبوعية.

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