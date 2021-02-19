الاحتياطي الفيدرالي يحذر من مخاطر إفلاس الشركات

2021/02/19 | 23:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي من مخاطر كبيرة تتعلق بإفلاس الشركات والانخفاض الحاد في أسعار العقارات التجارية.

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