انتشار الفكر العلماني في الدول العربية ( 2 ) - عصمت موجد الشعلان

2021/02/19 | 23:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان 2- التقدم العلمي والتكنولوجي المتصاعد تقدم العلم والتكنولوجيا في العديد من مجالات حياتنا في الصحة والنقل والاتصالات وتحسين مستوى المعيشة وتحسين نوعية المنتجات الزراعية وزيادة انتاجيتها، الى اجانب الفوائد اتي ذكرت توجد آثار سلبية على الافراد والمجتمع، ومن منجزات العلم والتكنولوجيا في وقتنا الحاضر: المركبات الفضائية، الهواتف الذكية، توليد الكهرباء بالطاقة النووية، وتحويل الاموال ا ......





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