تعويض مالي لمواطن أضرم النار في نفسه وعجلته احتجاجاً على تغريمه

2021/02/19 | 23:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجه وزير العمل عادل الركابي، الجمعة، بزيارة أحد مواطني كركوك، بعد اضرامه النار بنفسه ومركبته، احتجاجاً على غرامة مالية تعرض لها بسبب خرقه لحظر التجوال.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 شباط 2021)، أنه "بالرغم من حالته الصحية وما يمر به من وعكة مع عائلته، يتابع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي المناشدات الانسانية والحالات الاستثنائية التي ترد الى الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان، "إذ وجه الوزير بزيارة ومتابعة المواطن (نوزاد قاسم) من ذوي الإعاقة في محافظة كركوك بعد ان اضرم النار بنفسه وسيارته الأجرة احتجاجا لتعرضه الى غرامة مرورية أثناء تجواله في أوقات تطبيق الحظر الشامل لمكافحة فايروس كورونا".

من جهته اوعز رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عصام التميمي لمدير قسم الهيئة في محافظة كركوك "بزيارة المواطن فورا الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى ازادي التعليمي لتقديم المساعدة الممكنة له وتعويضه بمبلغ مالي والاطلاع على وضعه الصحي والاجتماعي، والنظر في شموله بالخدمات التي تقدمها الهيئة والوزارة وفق القوانين والتشريعات النافذة والتي تضمن حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع".

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