وزير العمل يوجه بزيارة مواطن من كركوك اضرم النار على نفسه

2021/02/19 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بزيارة مواطن من ذوي الاعاقة في كركوك اضرم النار بنفسه احتجاجا على غرامة مرورية فرضت عليه.

وذكر بيان لوزارة العمل تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، انه بالرغم من حالته الصحية وما يمر به من وعكة مع عائلته، يتابع وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي المناشدات الانسانية والحالات الاستثنائية التي ترد الى الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف، ان الوزير وجه بزيارة ومتابعة المواطن (نوزاد قاسم) من ذوي الإعاقة في محافظة كركوك بعد ان اضرم النار بنفسه وسيارته الأجرة احتجاجا لتعرضه الى غرامة مرورية أثناء تجواله في أوقات تطبيق الحظر الشامل لمكافحة فيروس كورونا.

وتابع البيان، انه بناء على توجيه الوزير، اوعز رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عصام عبد اللطيف التميمي لمدير قسم الهيئة في محافظة كركوك بزيارة المواطن فورا الذي يتلقى العلاج حاليا في مستشفى ازادي التعليمي لتقديم المساعدة الممكنة له وتعويضه بمبلغ مالي والاطلاع على وضعه الصحي والاجتماعي، والنظر في شموله بالخدمات التي تقدمها الهيئة والوزارة وفق القوانين والتشريعات النافذة والتي تضمن حقوق هذه الفئة المهمة من المجتمع.

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