العراق يعلن عن خطة لاستغلال الغاز المصاحب في بعض الحقول النفطية

2021/02/19 | 23:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الكهرباء، الجمعة، عن اعداد خطة مشتركة لاستغلال الغاز المصاحب في بعض الحقول النفطية لنصب وحدات غازية سريعة النصب وبالتعاون مع وزارة النفط.وقال الناطق الرسمي لوزارة الكهرباء، في بيان، إن الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط قد أعدت خطة مشتركة لاستغلال الغاز المصاحب في بعض الحقول النفطية لنصب وحدات غازية سريعة النصب.[…]

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