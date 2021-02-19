واشنطن توافق على وساطة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني

2021/02/19 | 23:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن واشنطن وافقت على وساطة الاتحاد الأوروبي بشأن الملف النووي الإيراني، لكنها أكدت أن الإدارة الأميركية “لا تخطط لرفع العقوبات” المفروضة على طهران، “قبل انتهاء المباحثات مع الشركاء الأوروبيين”.وأضافت جين ساكي، التي ترافق الرئيس جو بايدن في رحلة داخلية إلى ولاية ميشغن، أن “الرئيس …

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