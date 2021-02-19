المتحدث باسم الصدر: انتشار سرايا السلام الأخير منع ’كارثة’ في بغداد

2021/02/19 | 23:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال صلاح العبيدي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إن الانتشار الأخير لسرايا السلام منع حدوث "كارثة" في العاصمة بغداد.

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وذكر العبيدي خلال استضافته في برنامج "ساعة مع هارون"، الذي يقدمه الزميل "هارون رشيد"، وتابعه "ناس"، (19 شباط 2021)، أن "انتشار السرايا جاء بعد تهديدات تبغي الفتنة، ومنها استهداف مدينة الاعظمية ببغداد، ومن بعدها تبدأ حالة ذعر، ليظهر من يرتدي الزي الامني ويقوم بقتل المدنيين".

واضاف العبيدي "شهدنا هتافات مشتركة وترحيبا بالانتشار في الاعظمية، قابلته تصريحات بدوافع سياسية".

وتابع أن "بعض الاطراف التي ترتدي الزي الديني في الاعظمية حاولت تنظيم وقفة احتجاج ضد الانتشار لكن المواطنين رفضوا ذلك".

وحول وجود ربط بين الاستعراض الذي نظمته سرايا السلام وملف الانتخابات المقبلة، أشار العبيدي إلى أن "اثبات الوجود الانتخابي يتم عن طريق الصناديق، ولا ربط للانتشار الاخير للسرايا به، ولا بتصريحات المالكي التي سبقته".

وشدد على أن "انتشار السرايا عطّل ومنع مخطط ظهور جهات بزي حكومي ونزولها الى الشوارع لتُحدث كارثة".

وكشف العبيدي عن "وجود مصادر تعمل معهم تخترق داعش في صميمها وتزودهم بالمعلومات الدقيقة عن المخططات".

ولفت إلى أن "الانتشار الذي تم حينها في مناطق غير مشمولة بالتهديد هو للتمويه من أجل حماية المصدر الذي زودنا بالمعلومات".

وبشأن ظهور رغد صدام حسين مؤخراً في مقابلة متلفزة، اعتبر المتحدث باسم زعيم التيار الصدري ابنة الرئيس الأسبق بأنها "من الديناصورات القديمة، ومكانها في متحف التاريخ الطبيعي، أو المحاكمة كأبيها".

وأوضح بالقول "نمتلك معلومات بتسببها هي وعزت الدوري بمقتل جميع ضحايا سبايكر ولدينا ما يثبت ذلك".

وأكد العبيدي "أنا على قناعة تامة بأن الحكومة جادة في السيطرة على ملف الفساد في المنافذ"، لافتاً إلى "وجود جهات ودول متعددة تتضرر حال انتهاء الإرهاب أو الأزمات في العراق؛ لأن وجودهم يقتصر على ما وصفها بملفات الظلام".

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