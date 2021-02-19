نحو صناعة ايدولوجيا حداثية - فؤاد الصلاحي

2021/02/19 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_الصلاحي هل يستطيع العرب انتاج ايدولوجيا تشكل ارتقاء في تفكيرهم السياسي والاستراتيجي تستوعب واقعهم المجتمعي كما هو بتشكله التاريخي ومتغيراته الراهنة مع ادراكهم للمتغيرات العالمية بتعدد وتنوع مجالاتها وسرعتها كما وكيفا ..لأن وجود هكذا تفكير يعني تغيرا كبيرا في العقل السياسي والثقافي العربي ،، الامر الذي يعزز التوجهات العقلانية والبراجماتية في آن واحد ..والقصد هنا ليس اعادة انتاج لفكر سابق وان حقق بعض الانجا ......





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