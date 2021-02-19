اقامة مراسم تشييع المناضل شهاب وهاب في النرويج

2021/02/19 | 23:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت اليوم الجمعة مراسيم تشييع الدكتور شهال وهاب في مقبرة الفاسيت في مملكة النرويج.

وجرت المراسم بحضور عائلة الفقيد واصدقائه وممثلي عدد من الاحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية وعدد غفير من ابناء الجالية الكوردية والعراقية في النرويج.

الدكتور شهاب وهاب رستم كاتب وسياسي وبيشمركا ومناضلا في صفوف الاتحاد الوطني الكوردستاني،

واحد السجناء السياسيين والمصابين في فترة النضال في الجبل، شغل منصب ممثل الاتحاد الوطني في النرويج سابقا.

أصيب بفايروس كورونا وصارع المرض لثلاثة اسابيع حيث وافته المنية يوم 16 شباط الجاري في احدى المستشفيات النرويجية، وترك خلفة ابنة وحيدة.

وفي المراسم تليت آيات من القرآن الكريم، ثم القت ابنته كلمة عن والدها، وبعدها القيت كلمة الاتحاد الوطني الكوردستاني، فيما استعرضت هندرين باوة نوري سيرة حياته في كلمة، والقت بهار جلال رسالة باللغة العربية للمشاركين العرب في المراسم، واختتمت المراسم بكلمة قدمها حكمت كاكوس مثلا عن الاحزاب العراقية.

PUKmedia / خاص

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