رئيس مجموعة اليورو:الديون لا يمكن خفضها دون تعافي اقتصادي قوي

2021/02/19 | 23:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجموعة اليورو إنه لا يمكن خفض مستويات الديون بدون تعافي قوي للاقتصاد من جائحة كورونا.

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