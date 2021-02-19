2021/02/19 | 23:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعا المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي، لتشكيل لجنة لإدارة الأزمات التي تواجه القطاع.وطالب المؤتمر العربي، والذي عقد عن بعد، الدول الأعضاء للنظر في تشكيل لجنة مشتركة من شرطة السياحة وأجهزة الدولة المعنية بإدارة الأزمات …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤتمر العربي للأمن السياحي يدعو لتشكيل لجنة لإدارة أزمات القطاع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤتمر العربي للأمن السياحي يدعو لتشكيل لجنة لإدارة أزمات القطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).