قائد الصدر معلقا بشأن منع العمامة في التدخل بالسياسة: كلمة حق يراد بها باطل

2021/02/19 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر

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منذ 12 دقیقة

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قال رجل الدين، علي الطالقاني، الجمعة، ان "الشهيد الصدر" كان ضد تدخل العمامة في الشؤون السياسية، فيما ذكر "صالح محمد العراقي" ان منع العمامة في التدخل بالسياسة، "كلمة حق يراد بها باطل".

وذكر الطالقاني، في تغريدة على "تويتر" تابعها موقع NRT عربية اليوم، (19 شباط 2021): "كان السيد الشهيد الصدر(قده) ضد تدخل العمامة في (الشؤون السياسية)!".

وأضاف: "بل ضد فكرة أن يقترب طالب العلوم الدينية من السياسة والسلطة.! فذلك ليس عملـه، وأن عالم السياسة عالم ملوث بل هو عالم التقلب والتناقضات ويمكن أن يؤثر عليه فيطعن في أخلاقه وتدينه".

من جهتها نشرت صفحة "وزير القائد" تدوينة لصالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جاء فيها:-

"بسمه تعالى

هذه الأيام يشيع بعض المرجفين أن على العمامة أن لا تتدخل بالسياسية وأن السيد الصدر قد منع ذلك..

بل وأضيف إنه كان يلزم طلبة العلم حين تعممهم بتوقيع تعهد بعدم التدخل بالسياسة.

أقول: نعم هذا صحيح..



إلا إنها منهم كلمة حق يراد بها باطل.

وأجيبهم بما يلي:

أولا : إن سيدنا الصدر القائد رعاه الله إنما هو رجل دين وعقيدة ويمثل تاريخ العائلة بعلمهم وجهادهم واخلاقهم وزهدهم وما الى غير ذلك.

ثانيا : إن والده (قدس) قد ألبسه الزي الحوزوي (العمامة) بيده الشريفة ولم يطلب منه التوقيع على التعهد أعلاه .

ثالثا: إن سيدنا الصدر القائد هو المعـارض الوحيد لإدخال العمامة في أروقة البرلمان والحكومة بكل مفاصلها.

رابعا : إن كل ما فعله سيدنا الصدر القائد إنما كان على خطى أبيه من مقاومة الاحتلال ودرء الارهـاب ومقارعة الفساد وغير ذلك كثير.

خامسا: نحن في غابة يحكمها الساسة وتتحكم فيها السياسة..



وإن لم نلج فيها فسوف (تعضنا الكلاب) وتنهش بنهج أبينا الصدر ولن ترحمنا فلا رحمة في سياستهم .

سادسا: سمعت من سيدنا القائد ذات يوم: لو ان المجتمع ابتعد عن المال والسياسية لابتعدنا إلا إننا نجاريهم لهدايتهم وانتشالهم

وهنا اتذكر أن قائدنا لم يقبل الدخول في مجلس الحكم..



فماذا حدث ؟

الجواب: إن الكثير من اتباع ابيه ومحبيه ولجوا المناصب والسياسة مستنكرين عدم قبوله بذلك..



هل نسيتم!!!!؟

سابعا: الكثير ممن يشيع هذا الاشكال قد أغرته السياسة والاحزاب..



افتنهوننا وتأتون بمثله!؟

وهنا اذكركم ان أغلب (الانشقاقات) من المعممين الذين تعرفونهم سابقا وحاليا إنما هو لمنعهم من قبل سماحته بالدخول في (السياسة) أو قل الحكومة والبرلمان فسارع سماحته لطردهم بعد أن لمس منهم جليا عشقهم للمال والكراسي ولا داعي لذكر اسماء فذلك منوط بكم .

ثامنا: السياسة تتجلى بأعظم صورها عند المعصومين ونائبهم المرجع الشهيد..



اذن فما كان إلزامه بالتعهد للطلبة الراغبين بالتعمم إلا أن يحمل على عدة محامل، منها:

أولا : التقية.

ثانيا : الحفاظ على سمعة الحوزة .

ثالثا : تنظيمها تحت مركزية قيادية سياسية موحدة

فإن جمعت الثلاثة كانت النتيجة: أن لا يخوض المعممون السياسة وسط بحر متلاطم من الفساد لكي لا تتلطخ ايديهم به إلا عن طريق الاصلاح ورافع راية الاصلاح حاليا وهو سيدنا الصدر القائد" .

A.A

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