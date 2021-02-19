2021/02/19 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى.. إغلاق مقهى "مخفي" وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 23:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. إغلاق مقهى "مخفي" وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. إغلاق مقهى "مخفي" وتغريم صاحبه 5 ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).