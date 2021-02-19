2021/02/19 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال "ارهابيين" اثنين في ديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة الاستخبارات تعتقل 'ارهابيين' اثنين في جلولاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة الاستخبارات تعتقل 'ارهابيين' اثنين في جلولاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).