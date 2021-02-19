إصابة أربعة أشخاص بمشاجرة جنوبي بغداد

2021/02/19 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإصابة أربعة أشخاص بمشاجرة في منطقة البياع جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إن "مشاجرة اندلعت مساء اليوم، في احد اسواق منطقة البياع تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء اسفرت عن اصابة ٤ اشخاص بينهم اثنان حالتهم خطرة".وأضاف المصدر أن "القوات الامنية تدخلت وسيطرت على الوضع وتم نقل المصابين وتم فتح تحقيق بالحادث".

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