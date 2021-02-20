طرق توصلك الى نوم منتظم وصحة اقوى

2021/02/20 | 00:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يحتاج الجسم قدرا كافيا من النوم ليبقى بكامل عافيته ونشاطه وحيوته، وليتسنى له أداء مهامه ووظائفه بشكل صحيح وعلى أكمل وجه.ويعتبر النوم مهما بشكل أساسي لأداء وظائف المخ، يمكن أن يؤثر النوم السيئ أو غير الكافي سلبا على الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء، ومن ناحية أخرى، ثبت أن النوم الجيد يحسن مهارات حل المشكلات […]

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