العراق يسجل أعلى عدد إصابات بكورونا هذا العام

2021/02/20 | 00:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ تطبيق تدابير إغلاق جديدة في العراق، الجمعة، في وقت سجل أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد في 2021، تجاوز بمرتين أعلى حصيلة يومية مسجلة قبل أقل من أسبوع.

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