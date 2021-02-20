بايدن يعلن عن

2021/02/20 | 00:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الدول

الغربية والأطراف المتحالفة معها من

"منافسة استراتيجية صارمة وطويلة الأمد"

مع الصين.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها الجمعة خلال

مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "علينا أن

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