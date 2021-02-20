للصفر خطى أخرى في خريطة العدم - حسن ابراهيمي

2021/02/20 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_ابراهيمي يا بنيتي هنا في هذا الضياع يرتل السفح آهاتنا كمرتع لزرقة البحر .يا زهرة قلبيهنا ينسُر الحمام عدوا صغيرا يرفرف في كفة الميزان .



ويعزف على أوتار شراع تجمدت في بريقه بندقية يوم النحر يا ربيع حياتي هنا في ينابيع جريدتي تلبدت الهزائم و الغرائب في شكوى النصر أزقة ومجرة المرصد ......





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