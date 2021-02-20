قانون صامويل باتي وأعراف العشائر - عادل صوما

2021/02/20 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_صوما صادق نواب الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على حزمة قوانين جديدة تحمل اسم "صامويل باتي"؛ المدرس الذي ذُبح قرب باريس في تشرين الثاني/أكتوبر 2020، بقرار فردي من شخص لم توفر دولته له ضروريات الحياة الإنسانية، ولا يعترف بقوانين فرنسا التي تأويه كإنسان له حقوق، وجعل نفسه في دولة احترمت إنسانيته قاضياً ومنفذ قوانين بما فيها عقوبة تنفيذ الإعدام بالخنجر، رغم أن فرنسا ألغت عقوبة الاعدام بالمقصلة.ألغا ......





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