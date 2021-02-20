صلاح الدين: إغلاق الصيدليات المخالفة لإسعار الكمامات

2021/02/20 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين – واع – فليح العبيدي

اعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، اغلاق عدد من الصيدليات المخالفة لاسعار الكمامات.

وقال مدير قسم التفتيش والشكاوي في الدائرة سداد خيرالله لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان قسم التفتيش والشكاوي في دائرة صحة صلاح الدين قام بزيارات ميدانية في عدد من الاقضية وبالتحديد تكريت وسامراء والطوز وتم خلال الزيارات متابعة عمل الصيدليات الخافرة .

واضاف، انه تم اغلاق عدد من الصيدليات المخالفة وخاصة التي قامت بالتجاوز في الاسعار وخاصة الكمامات وسنستمر بالزيارات طيلة فترة الحظر الصحي.

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