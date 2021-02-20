"فايزر" تعلن إمكانية حفظ لقاحها في ثلاجات عادية

2021/02/20 | 00:32 - المصدر: بغداد اليوم

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قدمت شركة "فايزر" وشريكتها "بيونتيك"، اليوم الجمعة، بيانات جديدة إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية حول درجة الحرارة اللازمة لتخزين لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتشير البيانات المقدمة إلى إمكانية تخزين اللقاح في درجات الحرارة المعتادة بأجهزة التبريد والتجميد في الصيدليات.

وفي حالة إقرار البيانات الجديدة، فسيؤدي تخفيف الشروط إلى خفض أعباء النقل والتخزين بشكل كبير، إذ يتعين حاليا تخزين اللقاح عند 70 درجة مئوية تحت الصفر، وهو ما يمثل تحديا بشكل خاص في البلدان ذات الدخل المنخفض التي لا تملك البنية التحتية اللازمة للتخزين في درجات حرارة فائقة البرودة.

وقُدمت البيانات الجديدة إلى إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية لدعم تعديل مقترح على توصيات إجازة الاستخدام الطارئ بما يسمح بتخزين العبوات عند ما بين 25 درجة تحت الصفر و15 تحت الصفر المئوي لما يصل إلى أسبوعين في الإجمال كبديل للتخزين في أجهزة التبريد ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية.

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتيك" إن "البيانات المقدمة قد تسهل تداول لقاحنا في الصيدليات وتتيح لمراكز التطعيم مرونة أكبر".

وقالت الشركتان إنه سيتم أيضا تقديم البيانات الجديدة إلى الهيئات المنظمة العالمية في غضون أسابيع قلائل.

وحصل لقاح "فايزر" و"بيونتيك"، إلى جانب لقاح شركة "مودرنا"، على إجازة الاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة ويجري توزيعه على نطاق واسع في إطار جهود التطعيم الشاملة في البلاد.

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