القبض على شقيقين اقدما على قتل شقيقهما الاخر بسبب خلافات عائلية في ميسان

2021/02/20 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شقيقين أقدما على قتل شقيقهما الآخر بسبب خلافات عائلية في قضاء الميمونة جنوب غرب مدينة العمارة.وذكر بيان لمديرية الشرطة ان مفارز شرطة قضاء الميمونة وخلال فترة قياسية جداً لا تتجاوز (24) ساعة تمكنت من إلقاء القبض على القاتلين وتسليمهما الى الجهات المختصة لأكمال التحقيق.واضاف البيان ان المتهمين اعترفا بعد التحقيق معهما بارتكابهما جريمة قتل بحق شقيقهما باطلاق النار عليه بواسطة سلاح ناري تم ضبطه من قبل الشرطة ، نتيجة خلافات عائلية ، وتم توقيفهما وفق الماده ٤٠٦ جرائم القتل العمد./انتهى

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