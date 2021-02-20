2021/02/20 | 00:43 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الزراعة، المهندس محمد

الخفاجي، عن وجود تلاعب في العلامات

التجارية للدجاج المستورد "منتهي

الصلاحية" داخل إقليم كردستان، قبيل

تصريفه للسوق العراقية.





وقال الخفاجي، في بيان تلقته وكالة نون

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