أسبوع الموضة ينطلق في لندن من دون فيكتوريا بيكهام

2021/02/20 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ انطلق‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬الجمعة‭ ‬بنسق‭ ‬افتراضي‭ ‬بالكامل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬تدابير‭ ‬الإغلاق‭ ‬المشددة‭ ‬لمكافحة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬مع‭ ‬برنامج‭ ‬يحمل‭ ‬بعض‭ ‬الأسماء‭ ‬البارزة‭ ‬بينها‭ “‬بربري‭” ‬لكن‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬فيكتوريا‭ ‬بيكهام،‭ ‬زوجة‭ ‬اللاعب‭ ‬السابق‭ ‬الشهير‭ .‬ويشهد‭ ‬الاسبوع‭ ‬غياب‭ ‬النجوم‭ ‬والمؤثرين‭ ‬والصحافيين‭ ‬المتخصصين‭ ‬الذين‭ ‬يتوافدون‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬العادة‭ […]

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