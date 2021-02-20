طالب لجوء سوداني يقتل مسؤولاً في مركز فرنسي

2021/02/20 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بو‭ (‬فرنسا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتَل‭ ‬طالب‭ ‬لجوء‭ ‬سوداني‭ ‬الجمعة‭ ‬مسؤولا‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لاستقبال‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬فرنسا‭ ‬طعنا،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭.‬ وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الضحية‭ ‬يعمل‭ ‬مدير‭ ‬قسم‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬لاستقبال‭ ‬طالبي‭ ‬اللجوء‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بو‭ ‬ويبلغ‭ ‬46‭ ‬عاما،‭ ‬وقد‭ ‬توفي‭ ‬بعيد‭ ‬تلقيه‭ ‬عدة‭ ‬طعنات‭ ‬من‭ ‬المعتدي‭ ‬السوداني‭ ‬البالغ‭ ‬38‭ ‬والذي‭ […]

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