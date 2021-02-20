المحكمة البريطانية تمنح سائقي أوبر صفة موظفين

2021/02/20 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬البريطانية‭ ‬الجمعة‭ ‬بإمكان‭ ‬اعتبار‭ ‬سائقي‭ ‬أوبر‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬موظفون،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬أعلنت‭ ‬الخدمة‭ ‬الأميركية‭ ‬العملاقة‭ “‬احترامها‭” ‬له‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يبدّل‭ ‬نموذج‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬أساسه‭.‬ وأجمع‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬القضائية‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬على‭ ‬رد‭ ‬طلب‭ ‬أوبر،‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬السائقين‭ ‬المتعاقدين‭ ‬مع‭ ‬الخدمة‭ ‬سينالون‭ ‬على‭ […]

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